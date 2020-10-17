Если Россия не хочет, чтобы Белоруссия превратилась во вторую Украину, она должна помогать ей финансово, иначе этим займутся США. Об этом политолог Олег Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Болкунец сказал, что будет с белорусской экономикой, если она не займет деньги у России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В противном случае рано или поздно Белоруссия превратится в очередную Украину, станет очередной антироссийской республикой на границе с Россией. Если ты хочешь, чтобы у тебя был союзник, ты должен за него платить, как-то ему помогать, поддерживать. Ты же большой — я имею в виду Россию. Или за него будут платить американцы», — заявил Бондаренко.

По его словам, Россия должна прекратить «игры в равноправие», так как равноправия в мировой политике не существует.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.