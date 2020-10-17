Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская просто транслирует идеи оппозиции, на деле не имея никаких ресурсов. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Последняя попытка заявить о себе». Дзермант о том, кто реально послушается Тихановскую © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По мнению Безпалько, Тихановская выступает как глашатай определенных сил, которые имеют связи в оппозиционной среде и среди людей, имеющих ресурсы для осуществления акций прямого действия.

«В реальности у нее ресурсы очень скромные. Например, непонятно, как она может организовать стачку по всей стране или акции по перекрытию дорог по всей стране. Возможно, эти решения уже приняты, и Тихановская озвучивает эти ультиматумы, чтобы продемонстрировать ложную возможность выбора», — сказал эксперт.

Он не исключил, что кем-то из «закулисных технологов» принято решение об обострении ситуации, которое никак не зависит от Тихановской.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.