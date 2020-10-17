Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября, однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
По словам Абзалова, это связано с тем, что и Азербайджан, и Армения долго «накручивали» свое население на предмет того, что нужно «воевать до конца».
«Каждой из сторон необходимо продать это перемирие еще внутри своих стран <…>, и Москва это понимает. То, что они говорят, — это одно. А то, о чем они договариваются, это другое. Главное, чтобы эти договоренности соблюдались. Мы прекрасно понимаем политическую конъюнктуру в обеих странах, самым важным фактором будет ситуация с конкретными действиями», — сказал эксперт.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.