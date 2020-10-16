Посольство России в Армении заявило, что в России трагедию армянского и азербайджанского народов воспринимают как свою собственную. Об этом говорится в сообщении диппредставительства на его официальной странице в Facebook

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS Сергей Копыркин встретился с представителями собравшихся у здания дипмиссии женщин, выступающих за немедленное прекращение боевых действий.

Дипломат выразил глубокие соболезнования всем матерям, потерявшим своих сыновей.

«Глава дипмиссии подчеркнул, что в России трагедию армянского и азербайджанского народов воспринимают как свою собственную. Именно поэтому наша страна предпринимает поистине титанические усилия, для того чтобы боевые действия завершились и был возобновлен переговорный процесс», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что в недавнем обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил России особую благодарность за предпринимаемые шаги, которые направлены, в том числе, на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта.

В этой связи в посольстве обратили внимание на одно парадоксальное обстоятельство.

«Требование немедленно остановить конфликт, прозвучавшее от собравшихся, причем в ультимативной форме, адресовано почему-то именно той стране, которая и предпринимает реальные, практические шаги с этой целью», — отмечается в заявлении.