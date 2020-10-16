«Мы обсудили сегодня вопросы безопасности и договорились усилить координацию против FETO и других террористических группировок», — сказал Эрдоган.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют террористической организацией фетхуллахистов (FETO), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.
Тогда в Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.
Как сообщалось, мятеж удалось погасить благодаря своевременному предупреждению России, поделившейся с турецкими властями разведданными.
Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.