Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об усилении координации с Украиной в борьбе против организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его слова прозвучали я на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся в Турции с рабочим визитом, пишет РИА Новости 16 октября

«Мы обсудили сегодня вопросы безопасности и договорились усилить координацию против FETO и других террористических группировок», — сказал Эрдоган.

Ностальгия по величию: Зачем Турция влезла в конфликт Армении с Азербайджаном? © AFP,

Тогда в Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.

Как сообщалось, мятеж удалось погасить благодаря своевременному предупреждению России, поделившейся с турецкими властями разведданными.

Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.