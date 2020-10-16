По его словам, такой принцип позволяет отдельным группам, народам отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида.
Данный подход также исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям, добавил он.
«Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса», — подчеркнул Пашинян.
Политик отметил, что «вовлеченность террористов-наемников в нынешней войне, террористическое поведение Турции и Азербайджана дают правовую возможность для международного осознания этого».
Он заключил, что «весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой задачи».