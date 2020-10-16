Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что решить карабахскую проблему можно с помощью формулы «Отделение во имя спасения», которая реализует принцип самоопределения народов, пишет РИА Новости 16 октября

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Данный подход также исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям, добавил он.

«Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса», — подчеркнул Пашинян.

Политик отметил, что «вовлеченность террористов-наемников в нынешней войне, террористическое поведение Турции и Азербайджана дают правовую возможность для международного осознания этого».

Он заключил, что «весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой задачи».