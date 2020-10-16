Киргизия — это один из транзитных маршрутов из Китая. Китай, несомненно, заинтересован в том, чтобы у СГА не было технической возможности перекрыть этот маршрут. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Сегодня пояс нестабильности проходит не вокруг России, а внутри России © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что экономическая мощь Китая сейчас побольше, чем у Америки, поэтому один из традиционных способов Вашингтона взять регион под контроль, «приватизировав элиты», в данном случае не сработает.

«Ту же американскую авиационную базу в Киргизии закрыли не по просьбе РФ. Ее закрыли, когда мы надеялись пригодиться американцам не только в качестве блюда на обеденном столе. Скорее всего, ее закрыли по настоянию Китая», — считает Вассерман.

Поэтому американская попытка вернуть под контроль Киргизию не удастся, заключил собеседник издания.

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