В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. ЦИК на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Эксперт отметил, что экономическая мощь Китая сейчас побольше, чем у Америки, поэтому один из традиционных способов Вашингтона взять регион под контроль, «приватизировав элиты», в данном случае не сработает.
«Ту же американскую авиационную базу в Киргизии закрыли не по просьбе РФ. Ее закрыли, когда мы надеялись пригодиться американцам не только в качестве блюда на обеденном столе. Скорее всего, ее закрыли по настоянию Китая», — считает Вассерман.
Поэтому американская попытка вернуть под контроль Киргизию не удастся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.