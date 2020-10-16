«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — цитирует агентство представителя пресс-службы Минэнерго.
Интерфакс уточняет, что таким образом в ведомстве ответили на вопрос о планировавшемся погашении долга перед «Газпромом» за газ за счет средств поступившего в Минск финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $500 млн.
Сумма задолженности перед «Газпромом» составляла $330 млн по состоянию на середину сентября.
Вопрос о погашении долга впервые поднял в конце мая этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер. Между тем, белорусская сторона ранее отвергала существование долга, ссылаясь на разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости газа «с учетом его калорийности».