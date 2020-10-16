Министерство энергетики Белоруссии 16 октября заявило, что полностью рассчиталось с «Газпромом» за поставки газа вплоть до сентября 2020 года, пишет Интерфакс

«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — цитирует агентство представителя пресс-службы Минэнерго.

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Сумма задолженности перед «Газпромом» составляла $330 млн по состоянию на середину сентября.

Вопрос о погашении долга впервые поднял в конце мая этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер. Между тем, белорусская сторона ранее отвергала существование долга, ссылаясь на разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости газа «с учетом его калорийности».