Идея о том, чтоб переориентировать белорусский грузопоток с Прибалтики на порты российского северо-запада ничем не закончится. Это лишь риторика, которой президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается уже несколько лет. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Для этого необходимо обеспечить полноценную логистику вплоть для того, чтобы проложить нефтепродуктопровод от НПЗ до порта. Где гарантия, что объемы этих поставок будут постоянными? Пока таких гарантий никто не дает», — указал Болкунец.

Поэтому грузопоток по-прежнему будет вестись через балтийские порты, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.