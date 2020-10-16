Это означает, пояснил эксперт, что люди не доверяют банковской системе страны, скупают валюту и закрывают депозиты и в белорусских рублях, и в валюте.
«Это, конечно, бьет по финансовой стабильности республики, и это может спровоцировать новый виток дестабилизации в стране, учитывая недоверие к органам государственной власти», — указал Болкунец.
Он добавил, что если Евросоюз введет реальные санкции в виде запрета на торговые операции с компаниями, которые связаны с Александром Лукашенко и его окружением, это очень сильно ударит по экономике.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.