Политический кризис в Белоруссии уже сказывается на экономическом потенциале республики. Так, за последнее время белорусы вывели из банков фактически 1,5 млрд долларов, рекордную цифру для страны. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец сказал, когда впервые стало ясно, что у белорусской экономики серьезные проблемы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это, конечно, бьет по финансовой стабильности республики, и это может спровоцировать новый виток дестабилизации в стране, учитывая недоверие к органам государственной власти», — указал Болкунец.

Он добавил, что если Евросоюз введет реальные санкции в виде запрета на торговые операции с компаниями, которые связаны с Александром Лукашенко и его окружением, это очень сильно ударит по экономике.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.