После государственного переворота в 2014 году Украина ежегодно теряет около 30 миллиардов долларов, такое заявление сделал экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne 16 октября

«Ошибка 14-го года в чем состояла? Что экономические последствия этого не были оценены. Это такие потери, которые мы компенсировать не можем, а компенсируем, наращивая долги. И перспектив нет, идет деградация страны», — сказал Суслов.

Полмиллиона безработных, отопительный сезон под угрозой. Главное в экономике Украины 9-16 октября © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По оценкам политика, годовой ВВП страны сократился примерно на 30 миллиардов долларов по сравнению с 2013 годом.

Суслов не первый украинский политик, который высказывается подобным образом. Экс-премьер государства, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной «полного коллапса».

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что кредитование страны у МВФ не что иное, как капитуляция, а глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медвудчук считает, что политика государства ведет к экономическому и социальному краху.