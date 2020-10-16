«Хочу сообщить, что я покинула группу "ВИА Гра"… Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем», — написала артистка.
По ее словам, причиной ухода являются «новая реальность и территориальный локдаун».
«Знаю, что вы ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным», — сообщила она.
Ранее в мае группу покинула Эрика Герцег. Из состава участниц, набранных в 2018 году, в коллективе осталась только Ульяна Синецкая.
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральный продюсер коллектива — композитор Константин Меладзе.
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Всем привет! Друзья, хочу сделать заявление и сообщить, что я покинула группу ВИА Гра. Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже два с половиной года! Приятно вспомнить. Полная надежд и амбиций, влюблённая в новую работу, живая и счастливая Я. Благодарю Константина и Веру, что в марте 2018 из сотен претенденток выбрали именно меня. ⠀ Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценный профессиональный, а главное(!), личный опыт! И я счастлива, что мне удалось познакомиться со светлыми и интересными людьми. Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем. ⠀ С огромной любовью и теплом обращаюсь ко всем поклонникам и фанам! Вселенная точно знает, что я любила эту работу и болела за неё всей душой. Я читала каждый комментарий под нашими клипами, песнями, во всех официальных и неофициальных источниках, каждое сообщение в direct и хочу поблагодарить ВАС ВСЕХ, потому что с самого начала и до самого конца вы были со мной! Любому артисту трудно без поддержки и одобрения. Спасибо! Я знаю, что вы любили меня, знаю, что считали, что я нахожусь на своём месте, знаю, что любили мой голос и ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным. ⠀ У поста будет продолжение♥️