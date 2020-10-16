Солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская оставила коллектив, о чем написала 16 октября на своей странице в Instagram

«Хочу сообщить, что я покинула группу "ВИА Гра"… Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем», — написала артистка.

Экс-солистка «Виа-Гры» поразила подписчиков животом © kottova

«Знаю, что вы ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным», — сообщила она.

Ранее в мае группу покинула Эрика Герцег. Из состава участниц, набранных в 2018 году, в коллективе осталась только Ульяна Синецкая.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральный продюсер коллектива — композитор Константин Меладзе.