Экс-участника президентской кампании в Белоруссии Виктора Бабарико можно было бы считать преступником, если бы дело против него возбудили год назад, когда он еще руководил «Белгазпромбанком». Об этом рассказал российско-белорусский и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко встретился в СИЗО с ним и другими фигурантами уголовных дел, возбужденных во время предвыборной кампании.

Но поскольку Бабарико арестовали за несколько дней до президентских выборов, учитывая, что он собрал большое число подписей, подчеркнул эксперт, он является не коррупционером и аферистом, а самым настоящим политзаключенным.

«И когда Лукашенко встречается с ним, он его признает политическим заключенным», — уверен Болкунец.

По его мнению, Лукашенко пытался заключить с Бабарико некую сделку, но Бабарико отказался и поэтому остался в СИЗО.

Политолог добавил, что сегодняшняя радикализация протестов и со стороны власти, и со стороны оппозиции, связана с отсутствием полноценного политического диалога.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.