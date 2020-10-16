Депутат Херсонского горсовета Артем Кияновский, который баллотируется на пост градоначальника от партии «Наш край» поразил избирателей авторским танцем, видеоролик с агитационной площадки выложила в Facebook местная жительница Марианна Петсух 16 октября

«Вот это я понимаю выборы в Херсоне, кандидат в мэры от "Нашего края" танцует. А то у нас в районе скука, кроме кандидата от "Слуги народа", но ему харизмы его не хватает», — написала автор видео.

Позвони мне, позвони: украинцы высмеяли агитацию кандидата в депутаты © Facebook Оля Рай

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.

Артем Кияновский — действующий депутат Херсонского городского совета от партии «Оппозиционный блок», а во время предыдущего своего срока в местном парламенте он работал от «Партии регионов». Политику 51 год, не женат, детей нет.