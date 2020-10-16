Американская компания Johnson & Johnson, ранее остановившая испытания вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у добровольца, планирует продолжить тестирование препарата на гражданах Украины. Об этом 16 октября сообщает «Голос.ua» со ссылкой на главу Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко

Официально в мире зарегистрированы пока две вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «ЭпикВакКорона». Обе они созданы в России. Другие страны также проводят испытания своих вакцин. Одну из них разрабатывала Johnson & Johnson, однако несколько дней назад компания поставила на паузу исследование препарата из-за неустановленной болезни у участника испытаний. Суздальцев предположил, чем закончится история с российской вакциной для Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

По словам Кравченко, американская компания планирует и дальше заниматься разработкой вакцины от коронавируса, испытывать ее будут на украинцах.

«Johnson & Johnson будет проводить клинические испытания своей вакцины на территории Украины, а как образом этом будет происходить — пока неизвестно. Скорее всего, это будет происходить на коммерческой основе», — сказал он.

Ранее власти Украины подтвердили, что получили заявку от одного из европейских производителей, которые предложили украинцам принять участие в исследовании. Предполагается, что на Украине для этого отберут более 4 тыс. добровольцев. При этом подчеркивается, что это будет возможно только в случае гарантии полной безопасности для участников тестирования препарата.