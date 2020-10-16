Пока протесты в Белоруссии в целом проходят мирно. Но отдельные элементы радикализации происходят и со стороны власти, и со стороны протестующих, потому что нет полноценного диалога. Об этом рассказал российско-белорусский и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко, полагает эксперт, не хочет ни с кем разговаривать, считает, что он прав, и даже свой визит в СИЗО к фигурантам уголовных дел, заведенных во время избирательной кампании, он воспринял как личное оскорбление.

По его мнению, необходимость этой поездки была вызвана в первую очередь теми сложными экономическими условиями, в которых оказалась республика, а также санкционным давлением со стороны Европы, которое сейчас будет расширяться.

«И Лукашенко вынужден был поехать. Видимо, он хотел договориться с Виктором Бабарико о некоей сделке. Но у него ничего не получилось, поэтому он оставил этих людей в заложниках», — считает Болкунец.

Он добавил, что Бабарико однозначно является политзаключенным, потому что власти арестовали его не год назад, когда он еще руководил «Белгазпромбанком», а за короткое время до выборов.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.