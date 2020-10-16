Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, в соответствии с которым бывший глава государства Сооронбай Жээнбеков наделяется статусом экс-президента и льготами, передает Sputnik Кыргызтан 16 октября

«В соответствии с законом Кыргызской Республики "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики" у экс-президента Кыргызской Республики сохраняются все права, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Киргизии.

В привилегии экс-президента входит неприкосновенность личности и имущества, охрана, бесплатное лечение, денежное содержание в размере 75% от месячной зарплаты действующего президента, возможность пользоваться государственной дачей и правительственной связью, а также пособие семье в случае смерти президента.

Президент Киргизии подал в отставку © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Алмазбека Атамбаева.

В начале октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в четверг, 15 октября, хотя ранее утверждал, что сложит полномочия только после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Обязанности президента по закону должны были перейти к спикеру парламента Канату Исаеву, но онотказался от полномочий в пользу премьера Садыра Жапарова.