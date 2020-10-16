26 октября станет очередной датой консолидации протестного потенциала в Белоруссии, который попытается использовать Светлана Тихановская и ее соратники. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт полагает, что к тому времени будет некое новое обострение уличных протестов, учитывая, что власть, по его мнению, жестоко подавила новые акции протеста после визита Лукашенко в СИЗО, где он встретился с фигурантами уголовных дел, заведенных во время предвыборной кампании.

«Да, он двух человек отпустил. Думаю, эти люди пошли на сделку с КГБ. Поэтому сейчас активно используются государственной пропагандой чтобы показать, что происходит в республике», — считает Болкунец.

Он отметил, что пока протесты в целом проходят мирно, но отдельные элементы радикализации наблюдаются и со стороны власти, и со стороны протестующих, потому что нет полноценного диалога.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.