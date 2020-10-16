Известная украинская певица Таисия Повалий, которая во время Майдана уехала в Россию, неожиданно объявилась в Киеве, следует из ее публикации в Instagram

В соцсети Повалий опубликовала архивное фото с российским исполнителем Николаем Басковым, а в подписи к публикации поздравила его с днем рождения, отметив в геолокации к фото, что находится в Киеве.

«Дорогой Коленька! Поздравляю тебя с Днём рождения! Пусть Жизнь наполняется Яркими красками, Любовью безграничной и Волшебством! Люблю тебя!», — подписала Повалий снимок.

Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Некоторые высказали мнение, что певица теряет свою индивидуальность и становится похожа на манекен.