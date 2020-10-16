В соцсети Повалий опубликовала архивное фото с российским исполнителем Николаем Басковым, а в подписи к публикации поздравила его с днем рождения, отметив в геолокации к фото, что находится в Киеве.
«Дорогой Коленька! Поздравляю тебя с Днём рождения! Пусть Жизнь наполняется Яркими красками, Любовью безграничной и Волшебством! Люблю тебя!», — подписала Повалий снимок.
Ранее Повалий опубликовала в своем Instagram фотографию, которая озадачила ее поклонников.
Некоторые высказали мнение, что певица теряет свою индивидуальность и становится похожа на манекен.