Те требования, которые белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская озвучила в своем ультиматуме, выдвигают все участники массовых акций протеста. Об этом рассказал российско-белорусский и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что участники массовых акций протеста, которые продолжаются уже более 60 дней, что беспрецедентно для республики, тоже требуют освобождения политзаключенных, отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

«Вот три основных постулата, на которых сегодня базируется этот ультиматум, который выдвинула Светлана. Надо понимать, что Светлана сегодня не является человеком, который может управлять протестами и толпой, но она является одним из лидеров белорусского общественного мнения», — указал Болкунец.

По его словам, петиции с точно такими же требованиями подписывают железнодорожники, медики, учителя, студенты, а также рабочие «Нафтана», «Гродноазота», «Беларуськалия» и других крупных предприятий, но власть жестоко подавляет эти выступления.

Политолог добавил, что у белорусских граждан была надежда, что президент Лукашенко после своего визита в СИЗО освободит фигурантов уголовных дел, заведенных в ходе избирательной кампании, однако у него не хватило на это политической воли.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.