Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы реагировать на инициативы президента Украины Владимира Зеленского по Минским договоренностям. Об этом он заявил в ответ на вопрос о поднятии со стороны Украины темы гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, передает телеканал «Звезда» 16 октября

«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», — сказал Песков.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Будапештский меморандум — это межгосударственный документ о гарантиях безопасности, подписанный в 1994 году представителями Украины, России, Великобритании и США в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.