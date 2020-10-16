«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», — сказал Песков.
Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Будапештский меморандум — это межгосударственный документ о гарантиях безопасности, подписанный в 1994 году представителями Украины, России, Великобритании и США в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.