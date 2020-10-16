Любая вакцина, соглашается эксперт, является лакомым товаром мирового рынка, но опыт показывает, что причиной раздора она не стает.
«Вспомним, например, ситуацию с пенициллином, с другими антибиотиками, которые совершили революцию в деле спасения людей. Разве было это поводом для глобальных конфликтов?», — прокомментировал писатель.
По его мнению, до войны вакцин тогда не дошло потому, что пока политики спорили, «честнее и добросовестные люди договаривались».
Полностью интервью с писателем можно прочитать здесь.