Сценарий фантастического блокбастера, где от неизвестного вируса гибнут миллионы людей, но глобальные корпорации не спасают их из жажды наживы, не имеют ничего общего с реальностью, рассказал писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру

Все дело в увеличительном стекле: Гриценко рассказал о методах войны вакцин © flickr.com, steve p2008

«Вспомним, например, ситуацию с пенициллином, с другими антибиотиками, которые совершили революцию в деле спасения людей. Разве было это поводом для глобальных конфликтов?», — прокомментировал писатель.

По его мнению, до войны вакцин тогда не дошло потому, что пока политики спорили, «честнее и добросовестные люди договаривались».

Полностью интервью с писателем можно прочитать здесь.