Все крупные геополитические достижения России приходятся на эпоху президентства в США Барака Обамы, потому что при нем Америка была однозначным идеологическим соперником РФ. Об этом политолог-американист Борис Межуев сказал в интервью изданию Украина.ру

Трамп сравнил интеллектуальные способности Байдена и Путина © AP, Evan Vucci

«Все наши крупные геополитические достижения приходятся на эпоху Обамы. Но как только пришел [Дональд] Трамп и началась то ли дружба, то ли вражда, Россия немного расслабилась. И как выяснилось сегодня, зря расслабилась, потому что сейчас по всему периметру наших границ (от Киргизии до Белоруссии) на нас осуществляется массированное системное давление, на которое мы иногда способны ответить, а иногда — не очень», — заявил Межуев.

Поэтому, по его мнению, приход к власти бывшего вице-премьера Джо Байдена и возвращение демократов, позволит России «взбодриться» и напрячь свои силы.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним соцопросам, бывший вице-президент набирает 53% рейтинга, а американского лидера поддерживают 43% респондентов.

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