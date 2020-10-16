Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уличила президента страны Владимира Зеленского в намерении легализовать наркотики. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщило агентство Интерфакс-Украина

«Мы не могли понять, для чего этот опрос до того, как увидели все пять вопросов. И теперь стало очевидным, что не пять вопросов волнуют президента, потому что на четыре вопроса есть абсолютно очевидные ответы. Скажите, пожалуйста, хоть один человек в стране будет против того, чтобы пожизненно сажали коррупционеров? Хоть один человек в стране будет против того, чтобы вместо 450 депутатов стало 300? Кто-нибудь будет против того, чтобы в вопросах урегулирования ситуации на оккупированных территориях вернутся к Будапештскому меморандуму, который дает Украине гарантии реального возвращения территорий и мира? Никто не будет против», — сказала Тимошенко на брифинге.

По мнению лидера «Батькивщины», ответы на все эти вопросы уже «выяснены и определены в обществе».

«Но весь этот шум, все информационные поводы, опросы в день голосования организованы ради одного вопроса — вопроса легализации наркотиков в Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик — это наркотик. Когда президент огласил, что он хочет у людей спросить, поддерживают ли они легализацию наркотиков, это говорит о том, что, по сути, начался план, который будет делать Украины центром наркоторговли в Европе, центром работы наркокартелей. Это будет приводить к тому, что наши дети, наши внуки, члены наших семей будут втянуты в организованную на государственном уровне наркосистему в нашей стране», — уверена Тимошенко.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

«Два миллиона гектаров золотых черноземов будут отданы под марихуану, и все это будет делаться на базе больших, глобальных наркоструктур», — добавила она.

Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.