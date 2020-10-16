Зеленский 16 октября находится в Турецкой Республике с официальным визитом.
В составе украинской делегации в страну также прибыли вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, лидер Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джамилев, а также представители крупных украинских предприятий.
Президента также сопровождает его супруга Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Ермак.
По данным агентства, в настоящее время Зеленский отправился на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.
*Деятельность организации запрещена в РФ