Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вселенский патриархат в Турции, где совместно с представителями украинской общины помолился за Украину в церкви Святого Георгия. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил Укринформ

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY находится в Турецкой Республике с официальным визитом.

В составе украинской делегации в страну также прибыли вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, лидер Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джамилев, а также представители крупных украинских предприятий.

Президента также сопровождает его супруга Елена Зеленская и глава Офиса президента Андрей Ермак.

По данным агентства, в настоящее время Зеленский отправился на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.

*Деятельность организации запрещена в РФ