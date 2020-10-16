«Мы попали в красную зону с понедельника (12 октября — ред.). Но правительство и комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования — сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте», — заявил Марцинкив.
Также он отметил, что развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет.
По состоянию на 16 октября на Украине зафиксирован 287 231 случай заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 5992 человека, что стало рекордом в стране за весь период карантина. В Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у 16 163 человек.