Власти Ивано-Франковска, который вошел в «красную» зону карантина, отказались закрывать заведения общественного питания, а также останавливать работу общественного транспорта. Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook 15 октября

Сумы и Канев «окрасились» в красный: на Украине начало действовать новое карантинное зонирование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также он отметил, что развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет.

По состоянию на 16 октября на Украине зафиксирован 287 231 случай заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 5992 человека, что стало рекордом в стране за весь период карантина. В Ивано-Франковской области COVID-19 подтвердили у 16 163 человек.