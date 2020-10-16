Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет получить разрешение от народа, чтобы обратиться к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению их обязательств. Об этом 16 октября сообщается на сайте Офиса

«Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума по выполнению их обязательств», — говорится в сообщении.

Песков ответил на возвращение Киева к Будапештскому меморандуму © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Несмотря на это гарантии безопасности, по словам представителей киевского режима, в отношении Украины якобы со стороны России неоднократно нарушались еще до 2014 года.

Также Офис Зеленского считает необходимым спросить у народа о выполнении Будапештского меморандума, поскольку игнорирование со стороны подписантов привело к войне в Донбассе.

Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.