Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов, 25 октября, всеукраинского опроса по важным, по его мнению, для страны темам. При этом там не было вопросов, связанных с исполнением Украиной Минских соглашений.
«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Кремль отреагирует на возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму — этот вопрос был вынесен Зеленским на всеукраинский опрос.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания.
Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Договор не был ратифицирован ни одной из стран-подписантов, в том числе и Украиной.