Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей, это то, что нужно для украинского народа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 октября

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов, 25 октября, всеукраинского опроса по важным, по его мнению, для страны темам. При этом там не было вопросов, связанных с исполнением Украиной Минских соглашений.

«Вы знаете, Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа», — сказал Песков.

Песков рассказал о связи Медведчука с началом снятия санкций с Украины © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания.

Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

Договор не был ратифицирован ни одной из стран-подписантов, в том числе и Украиной.