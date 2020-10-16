Генерал Вооружённых сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заверил, что ВСУ могут взять в плен главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом 16 октября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

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