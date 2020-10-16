«Она проиграла». Пушилин объяснил, почему Украина не имеет права диктовать условия
«Она проиграла». Пушилин объяснил, почему Украина не имеет права диктовать условия
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
«Серьезное утверждение. Это похоже на вопрос о том, каковы шансы встретить на улице розовую обезьяну? 50%! Можно встретить, а можно ведь и не встретить. Можно взять в плен, а можно не взять. Можно Пушилина, а можно и не Пушилина… Стратеги и большие мастера строить планы эти безудержные украинские командос», — сыронизировали в посте.