Генерал Вооружённых сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заверил, что ВСУ могут взять в плен главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом 16 октября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру
«Серьезное утверждение. Это похоже на вопрос о том, каковы шансы встретить на улице розовую обезьяну? 50%! Можно встретить, а можно ведь и не встретить. Можно взять в плен, а можно не взять. Можно Пушилина, а можно и не Пушилина… Стратеги и большие мастера строить планы эти безудержные украинские командос», — сыронизировали в посте.
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