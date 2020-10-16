Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинских препаратах на основе каннабиса. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины

«По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта», — говорится в сообщении.

У главы государства отметили, что препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии, Литве и других странах.

«Конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями… Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что важно для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний», — добавили в Офисе президента.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.