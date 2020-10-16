Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского ГСЧС Украины в сентябре отобрала 18 проб воды из Днепра в Киеве, в которых определила около 40 химических веществ. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба обсерватории на своем сайте

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