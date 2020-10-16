Отмечается, что воды Днепра были загрязнены: соединениями азота нитритного, соединениями марганца на уровне 1-3 ПДК, цинка — 1-4 ПДК, меди — 1-7 ПДК, соединениями хрома шестивалентного — 2-11 ПДК.
«Концентрация азота аммонийного, железа общего, фенолов были на уровне ПДК. Содержание нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) не превышал соответствующие нормативы », — говорится в сообщении.
Также сообщается, что по сравнению с сентябрем 2019 в Днепре в районе Киева несколько увеличилось содержание соединений железа общего и меди.
Концентрация азота аммонийного, хрома шестивалентного, фенолов, нефтепродуктов уменьшились.