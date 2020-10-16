Он прикрепил к посту собственную фотографию в телняшке за штурвалом катера.
«Это была отличная идея, встретить день рождения в море! И как здорово, что всё получилось! Чудесная погода, замечательная компания, вкусная еда, отсутствие телевизора — что ещё надо, чтоб спокойно встретить и проводить! Хочу пожелать себе здоровья, оптимизма, поменьше нервничать», — написал он.
Комаровский также поблагодарил всех близких за терпение, взаимопонимание, дружбу и любовь.
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Это была отличная идея, встретить день рождения в море! И как здорово, что всё получилось! Чудесная погода, замечательная компания, вкусная еда, отсутствие телевизора — что ещё надо, чтоб спокойно встретить и проводить! Хочу пожелать себе здоровья, оптимизма, поменьше нервничать и научиться, став в конце то концов совсем взрослым, не обращать внимания… Спасибо всем кто рядом — и реально, и виртуально — за терпение, взаимопонимание, за дружбу и любовь! #докторкомаровский #др #праздник #еок #отдых #природа #море