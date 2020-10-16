Украинский педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский 15 октября в своем Instagram рассказал, как отметил день рождения в море

Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

«Это была отличная идея, встретить день рождения в море! И как здорово, что всё получилось! Чудесная погода, замечательная компания, вкусная еда, отсутствие телевизора — что ещё надо, чтоб спокойно встретить и проводить! Хочу пожелать себе здоровья, оптимизма, поменьше нервничать», — написал он.

Комаровский также поблагодарил всех близких за терпение, взаимопонимание, дружбу и любовь.