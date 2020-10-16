У белорусской экономики возникли системные проблемы после мирового кризиса 2008 года. С того момента белорусская экономика остановилась в своем развитии. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, президенту Александру Лукашенко в 90-е годы удалось стабилизировать экономику за счет восстановления хозяйственных связей с Россией, но «белорусское экономическое чудо» позволили создать именно высокие цены на нефть, которые обрушились после 2008 года.

«Еще отмечу, что у него получилось развить потенциал сельского хозяйства, но это происходит за счет кредитования предприятий и списания им долгов. Сам Лукашенко говорил, что в эту отрасль было инвестировано около 50 млрд долларов, а это огромные цифры. Именно объем дотирования сельского хозяйства обеспечивает ему конкурентное преимущество по сравнению с той же РФ», — указал Болкунец.

Специалист добавил, что сейчас Лукашенко не готов к реформам, он будет их максимально саботировать, и ничего сверхъестественного от него ждать не стоит.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.