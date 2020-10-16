Совет Нацбанка Украины 16 октября может уволить первую замглавы НБУ Екатерину Рожкову и заместителя главы Дмитрия Сологуба. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на письмо Международного валютного фонда (МВФ) на имя главы Совета НБУ Богдана Данилишина

«Сегодня Совет Нацбанка может уволить двух ключевых людей из команды [экс-главы Нацбанка Валерии] Гонтаревой, которые до сих пор остались в НБУ — заместителей главы Нацбанка Рожкову и Сологуба. По этому поводу сильно беспокоится МВФ. Настолько сильно, что Фонд уже написал письмо на имя главы Совета НБУ Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании совета», — говорится в сообщении.

И.о. главы правления НБУ Рожкова выразила опасения по поводу нового главы регулятора © Julia Berezovska/ Press office NBU

Рожкова и Сологуб — двое последних членов команды экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, занимающие высокие посты в Нацбанке.