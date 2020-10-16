«Сегодня Совет Нацбанка может уволить двух ключевых людей из команды [экс-главы Нацбанка Валерии] Гонтаревой, которые до сих пор остались в НБУ — заместителей главы Нацбанка Рожкову и Сологуба. По этому поводу сильно беспокоится МВФ. Настолько сильно, что Фонд уже написал письмо на имя главы Совета НБУ Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании совета», — говорится в сообщении.
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологуб за «нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины».
Рожкова и Сологуб — двое последних членов команды экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, занимающие высокие посты в Нацбанке.