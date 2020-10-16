Документ подписали Союз молочных предприятий Украины, Ассоциация производителей молока и украинском кооперативная федерация.
Существующая система государственной поддержки не обеспечила стабильного развития молочной отрасли, укрепления ее конкурентоспособности на внешних рынках, говорится в обращении.
Производители отмечают, что на внутреннем рынке из-за отсутствия целенаправленной государственной политики, в последние годы появился «теневой» рынок молочных продуктов в виде производства фальсифицированной продукции.
Кроме того, значительно усилилась недобросовестная конкуренция, проходят различные злоупотребления при проведении тендерных закупок молочных продуктов в бюджетных учреждениях, ВСУ, пенитенциарной системе.
«Все это привело к глубокому кризису, который наблюдается в молочном скотоводстве и перерабатывающей отрасли», — сказано в тексте документа.
Напомним, после обретения независимости количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине сократилась в три раза.