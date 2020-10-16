Представители молочной отрасли и профильных ассоциаций обратились к правительству и премьер-министру с просьбой отреагировать на спад производства и снижение поголовья скота и осуществить ряд мер по развитию животноводства. Их обращение было опубликовано на сайте AgroPolit.com 14 октября

Украинский молокозавод продолжает выпускать продукцию, несмотря на вспышку коронавируса среди работников © 4s Milk / flickr

Существующая система государственной поддержки не обеспечила стабильного развития молочной отрасли, укрепления ее конкурентоспособности на внешних рынках, говорится в обращении.

Производители отмечают, что на внутреннем рынке из-за отсутствия целенаправленной государственной политики, в последние годы появился «теневой» рынок молочных продуктов в виде производства фальсифицированной продукции.

Кроме того, значительно усилилась недобросовестная конкуренция, проходят различные злоупотребления при проведении тендерных закупок молочных продуктов в бюджетных учреждениях, ВСУ, пенитенциарной системе.

«Все это привело к глубокому кризису, который наблюдается в молочном скотоводстве и перерабатывающей отрасли», — сказано в тексте документа.

Напомним, после обретения независимости количество молокоперерабатывающих предприятий в Украине сократилась в три раза.