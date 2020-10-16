Так, 17% опрошенных на протяжении последних 30 дней использовали российские СМИ для получения новостей. В то же время 73% участников опроса не прибегают к просмотру таких средств массовой информации. Остальные затруднились ответить.
Также 28% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют российские СМИ, ответили утвердительно. Еще 47% сказали, что их окружение не использует такие медиа, 25% затруднились ответить.
Большинство респондентов (29%) отметили, что из российских СМИ узнают новости об Украине, 28% читают новости о том, что происходит в РФ. 25% используют возможность получить альтернативную точку зрения. Еще 17% заявили, что российские СМИ интересны, 15% указали на возможность получать новости на русском языке, а 3% уверены, что данные СМИ более правдивы и независимы.
Отмечается, что 52% доверяют российским печатным изданиям, 43% — радио, 35% — страницам в соцсетях, 28% — телеканалам и 25% — интернет-сайтам новостей.
Пользователи российских телеканалов в Украине наибольше предпочитают смотреть: НТВ, Россия 24, РТР-Планета, Первый канал и Россия 1.