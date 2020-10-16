По данным опроса, 17% украинцев пользуются российскими средствами массовой информации. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InMind, передает Интерфакс-Украина 16 октября

Так, 17% опрошенных на протяжении последних 30 дней использовали российские СМИ для получения новостей. В то же время 73% участников опроса не прибегают к просмотру таких средств массовой информации. Остальные затруднились ответить.

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Большинство респондентов (29%) отметили, что из российских СМИ узнают новости об Украине, 28% читают новости о том, что происходит в РФ. 25% используют возможность получить альтернативную точку зрения. Еще 17% заявили, что российские СМИ интересны, 15% указали на возможность получать новости на русском языке, а 3% уверены, что данные СМИ более правдивы и независимы.

Отмечается, что 52% доверяют российским печатным изданиям, 43% — радио, 35% — страницам в соцсетях, 28% — телеканалам и 25% — интернет-сайтам новостей.

Пользователи российских телеканалов в Украине наибольше предпочитают смотреть: НТВ, Россия 24, РТР-Планета, Первый канал и Россия 1.