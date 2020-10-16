Экс-премьер Украины Алексей Гончарук, который уже почти месяц находится в США, предупредил коррпуционеров, который грабят Украину. Об этом 16 октября он написал у себя в Facebook

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