«Из Кливленда передаю привет тем, кто думает, что можно бессовестно и бесконечно грабить Украину. Кофе пить не будем. Запасайтесь попкорном», — написал Гончарук.
Бывший премьер уехал в США после того, как получил работу в Евразийском центре Атлантического совета.
Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. За его увольнение проголосовали 353 парламентария. Против не было ни одного голоса. После отставки Гончарук появлялся в различных ток-шоу в качестве экономического эксперта.