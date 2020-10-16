Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом. Об этом 16 октября сообщили на сайте министерства

«Непригодное дерьмо»: украинских врачей власти оставили беззащитными перед коронавирусом © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

В период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.

Все сотрудники ведомства, которые контактировали с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

В пятницу также стало известно, что коронавирусом заразился депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко. В целом в Раде COVID-19 переболели и болеют до 60 депутатов, а в аппарате парламента — до 30 человек.