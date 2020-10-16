«Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы», — рассказал министр.
В период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.
Все сотрудники ведомства, которые контактировали с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.
В пятницу также стало известно, что коронавирусом заразился депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко. В целом в Раде COVID-19 переболели и болеют до 60 депутатов, а в аппарате парламента — до 30 человек.