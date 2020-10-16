«Сдал тест на коронавирус — результат положительный. Температура 36,8 — поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение. Оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве», — написал Тищенко.
Ранее сообщалось, что, по официальным данным, в Раде COVID-19 переболели и болеют до 60 депутатов, а в аппарате парламента — до 30 человек.
По состоянию на 16 октября на Украине зафиксирован 287 231 случай заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 5992 человека, что стало рекордом в стране за весь период карантина.