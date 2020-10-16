Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко, который в последние дни активно ездил по стране и встречался с избирателями, заболел коронавирусом. Об этом 16 октября он написал в своем Telegram-канале

«Слуга народа» Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке и пересел в «Мерседес» © Facebook, Николай Тищенко

Ранее сообщалось, что, по официальным данным, в Раде COVID-19 переболели и болеют до 60 депутатов, а в аппарате парламента — до 30 человек.

По состоянию на 16 октября на Украине зафиксирован 287 231 случай заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 5992 человека, что стало рекордом в стране за весь период карантина.