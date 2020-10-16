«Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если люди скажут «да», ни один политик — сколько бы у него «не было финансового, медийного или партийного влияния — не сможет возразить воле народа».
При этом в сообщении подчеркивается, что инициированный президентом общенациональный опрос не является референдумом, а, следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.
Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.