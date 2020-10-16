Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться поддержкой народа в вопросе сокращения числа депутатов Рады до 300, поскольку голосов «Слуги народа» не хватит, чтобы поддержать инициативу главы государства. Об этом 16 октября сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде», — говорится в сообщении.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

При этом в сообщении подчеркивается, что инициированный президентом общенациональный опрос не является референдумом, а, следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.

Во вторник Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.