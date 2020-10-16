Он отметил, что в день местных выборов 25 октября станет понятно, имеет ли этот механизм право на существование.
«И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение», — заявил Зеленский.
Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.