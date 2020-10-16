Президент Украины Владимир Зеленский допустил организацию всеукраинских опросов раз в месяц или неделю. Об этом 16 октября он заявил в своем видеообращении, которое было обнародовано в Telegram

Он отметил, что в день местных выборов 25 октября станет понятно, имеет ли этот механизм право на существование.

«И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение», — заявил Зеленский.

Опрос Зеленского в день выборов оплатят «неравнодушные люди» © CC0, Pixabay

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.