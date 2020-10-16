Уроженец Одессы, большую часть своей футбольной жизни проведший на футбольных полях Германии, бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин перебрался в Россию. Об этом 16 октября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Российский футбол усилился популярным украинцем © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Сандро Шварца, которого пригласили руководить московским «Динамо».

«Воронин счастлив. Он мечтал поработать в клубе, за который выступал с 2010 по 2014 год и даже был его капитаном. Теперь интересно, как на данное событие отреагирует национально озабоченная общественность Украины. Там ведь в последнее время принято считать, что футболист или тренер с украинским паспортом может работать, где угодно, или не работать вовсе, да хоть ларек охранять, но только не ехать в Россию», — отметили в посте.