Отмечается, что лечебные препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии и Литве. Там украинцы могут воспользоваться принципом «каннабис — это лекарство». По предварительным подсчетам, не менее 2 миллионов украинцев нуждаются в соответствующих препаратах на Украине.
«Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта», — говорится в сообщении.
Сторонники инициативы считают, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Оппоненты отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.