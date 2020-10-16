Офис президента Украины считает несправедливым оставлять решение о легализации каннабиса в медицинских целях только политикам, поскольку без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Об этом 16 октября сообщается на сайте офиса

Зе-опрос: украинцам предложат легализовать каннабис — СМИ © CC0, Pixabay

«Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам… Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта», — говорится в сообщении.

Сторонники инициативы считают, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Оппоненты отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.