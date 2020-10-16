Болельщики киевского «Динамо» Виталий Шеремета и Андрей Кореневский раскритиковали главного тренера команды Мирчу Луческу, обвинив его в событиях в Донбассе. Соответствующее видео опубликовали 15 октября на YouTube-канале Ultras Dynamo Kyiv TV

Не сдает позиции: Луческу идет на рекорд © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Луческу был серьезным шурупом этого механизма, который разорвал Украину и оторвал Донбасс от нас. Он говорил, что Украина и Россия — это одно и то же», — сказал фанат.

Он также назвал Луческу беспринципным, так как после начала войны в Донбассе тот уехал работать в Россию.

«Мне хочется, чтобы он все проиграл и поскорее ушел, чтобы это закончилось. Вот это у меня такая позиция», — добавил Андрей Кореневский.

В июле руководство киевского «Динамо» уволило Алексея Михайличенко и заключило 2-летний контракт с бывшим главным тренером «Шахтера» Луческу. Тот хотел отказаться от сотрудничества с «Динамо» из-за резкой реакции фанатов. Но позже принял приглашение и столкнулся с негативной реакцией активных ультрас команды на свое назначение.



