Специалисты выяснили, что некоторые люди, перенесшие коронавирус во время первой волны, продолжали страдать от заболеваний внутренних органов: сердца, легких, печени и даже головного мозга. Медики назвали это явление «затяжным COVID-19».
В числе таких последствий врачи называют многомесячное состояние сильного истощения и так называемого мозгового тумана, когда у выздоровевших людей ослабляются функции мышления и памяти.
У отдельных пациентов долгое время сохранялись также потеря обоняния и обильное выпадение волос.
Ранее британские врачи обнаружили, что коронавирус серьезно влияет на последующее здоровье мужчин, в том числе на потенцию.