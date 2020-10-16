Пациенты, переболевшие COVID-19, могут еще долго страдать от «выматывающих» симптомов, сохраняющихся многие месяцы после болезни, сообщает Financial Times со ссылкой на специалистов Национального института здравоохранения Великобритании 16 октября

Специалисты выяснили, что некоторые люди, перенесшие коронавирус во время первой волны, продолжали страдать от заболеваний внутренних органов: сердца, легких, печени и даже головного мозга. Медики назвали это явление «затяжным COVID-19».

Свинская диарея: обнаружен новый коронавирус, опасный для человека © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

У отдельных пациентов долгое время сохранялись также потеря обоняния и обильное выпадение волос.

Ранее британские врачи обнаружили, что коронавирус серьезно влияет на последующее здоровье мужчин, в том числе на потенцию.