Большую часть демонстрантов, участвующих в акциях протеста в Белоруссии, составляют молодые люди. Об этом рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает Sputnik Беларусь 16 октября

«Проанализировав тех людей, которые задерживались ранее за нарушение общественного порядка, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, 60% составляют люди от 18 до 30 лет», — рассказал Кубраков.

Он также отметил, что эти люди часто являются участниками анархистского движения либо футбольными фанатами.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то процент судимых где-то будет 15. Если говорить о той группе людей, которые провоцируют и совершают преступления, то 50-60%», — сказал начальник ГУВД.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится.