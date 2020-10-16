Светлана Тихановская по данным ЦИК Белоруссии набрала на выборах в августе 10% голосов, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — более 80%.
Результаты голосования оппозиция сочла сфабрикованными. В стране начались массовые уличные протесты, которые разгонялись силовыми методами.
Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет (КС), который должен был передать ей власть от Лукашенко.
По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие. Другие представители КС уехали в Польшу или Украину.
Тихановская продолжает жить в Литве, местные власти оказали ей поддержку и в качестве подарка даже предоставили штаб-квартиру.
В Европе также обсуждался вопрос об официальном признании Тихановской президентом Белоруссии.