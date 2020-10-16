Экс-кандидат в президенты, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск по статье о призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности, сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД РФ 16 октября

Светлана Тихановская по данным ЦИК Белоруссии набрала на выборах в августе 10% голосов, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — более 80%.

Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум © REUTERS, Hannibal Hanschke

Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет (КС), который должен был передать ей власть от Лукашенко.

По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие. Другие представители КС уехали в Польшу или Украину.

Тихановская продолжает жить в Литве, местные власти оказали ей поддержку и в качестве подарка даже предоставили штаб-квартиру.

В Европе также обсуждался вопрос об официальном признании Тихановской президентом Белоруссии.