Офис президента Украины рассматривает варианты создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской и Донецкой областях, а также на территории ДНР и ЛНР, но только после реинтеграции этих территорий. Об этом 16 октября сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина

«Эта идея достаточно давно обсуждается в ОП. Кстати, она обсуждалось и для "континентальной" территории Донбасса, которая контролируется Украиной, и для той части, которая сейчас неподконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться в Украину. Исходя из этой задачи, шла постоянная наработка возможных решений», — сказал он.

По его словам, по предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать около 10 млрд долларов. Устенко отметил, что пока для госбюджета Украины это неподъемная сумма, поэтому в теории часть расходов может быть переориентирована на территорию Донбасса, куда будут приглашены инвесторы. Как один из стимулов Офис президента рассматривала СЭЗ.

Во вторник, 13 октября, Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны. Донбасс: зарплаты, пенсии, перспективы © кадр из видео Украина.ру

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.