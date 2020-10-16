Президент отметил важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.
«Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом — чего сегодня очень не хватает — возможно, только через такие легендарные победы», — сказал Зеленский.
Также президент поздравил игроков сборной Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций. На встрече присутствовала первая команда «Динамо», в том числе игроки сборной Украины, которые принимали участие в этом матче, который состоялся на «Олимпийском».
От имени клуба главе государства подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов «Динамо». Игроки первой команды также вручили президенту игровой мяч Лиги чемпионов и сувенирный мяч с автографами и фотографиями игроков.