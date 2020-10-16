Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками киевского футбольного клуба «Динамо» по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА сезона 1974/1975. Об этом футбольный клуб сообщил в своем Instagram 15 октября

Президент отметил важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

«Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом — чего сегодня очень не хватает — возможно, только через такие легендарные победы», — сказал Зеленский.

Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн © AP, Andrey Lukatsky

От имени клуба главе государства подарили ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов «Динамо». Игроки первой команды также вручили президенту игровой мяч Лиги чемпионов и сувенирный мяч с автографами и фотографиями игроков.