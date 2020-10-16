Большинство россиян - 70% - считают главным врагом своей страны США, причем мнение это за последние два года не изменилось, а вот к Украине граждане России стали относиться лучше, врагом соседнее государство назвали 14% опрошенных, тогда как в 2018 году таких было 34%. Данные опубликовала организация «Левада-Центр» 15 октября

Нобелевская премия. Опрос телеканала «Наш» показал, как к Путину относятся на Украине © CC0, Pixabay

При этом все больше граждан на вопрос «Есть ли у сегодняшней России враги?» стали отвечать утвердительно. Сейчас так считает 82% опрошенных, а в 2012 году так отвечали только 63% участников исследования.

Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Однако руководство организации с этим несогласно.