Столько же, 14% респондентов считают врагом Великобританию, Евросоюз и Польша набрали по 7% в рейтинге.
При этом все больше граждан на вопрос «Есть ли у сегодняшней России враги?» стали отвечать утвердительно. Сейчас так считает 82% опрошенных, а в 2012 году так отвечали только 63% участников исследования.
Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Однако руководство организации с этим несогласно.